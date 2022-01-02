Двое жителей Абыйа ответят за убийство, укрывательство и глумление над телом умершего

Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его родственник обвиняется в укрывательстве преступления (ст. 316 УК РФ) и надругательстве над телом умершегоч.1 ст. 244 УК РФ).

В январе 2021 года в следственные органы СКР по Республике Саха (Якутия) обратились родственники мужчины, который ушел из дома и не давал о себе знать. По факту его исчезновения была организована процессуальная проверка.

20 февраля 2021 года останки мужчины были обнаружены прохожими на пустыре.

При расследовании уголовного дела об убийстве заместитель руководителя Заполярного МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в качестве свидетеля допросил жителя дома, расположенного по соседству с местом обнаружения останков. Следователь СКР обратил внимание на бурые пятна на полу в одной из комнат, и в ходе следственных действий мужчина рассказал детали произошедшего, сообщив, что он распивал с потерпевшим спиртные напитки, и в ходе застолья между ними возник конфликт, переросший в драку.

Как сообщил мужчина, через непродолжительное время он увидел, что его приятель не подает признаки жизни и с целью сокрытия следов преступления расчленил тело и вынес его на пустырь.

Он был задержан и помещен под стражу. Однако в ходе следствия следователь СКР установил иные детали этих событий. Как было установлено, убийство совершил другой человек, которого задержанный покрывал из родственных чувств. Второго обвиняемого задержали.

Следствием проведен значительный объем процессуальных действий, направленных на восстановление полной картины произошедшего, результаты этой работы легли в основу обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.