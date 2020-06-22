Двое пьяных устроили ДТП в Якутии

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21 июня в 14:00 58-летний мужчина, управляя трактором «Синтай- 220» в с. Черкех Таттинского района, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на забор частного дома. В результате аварии он получил тупую травму живота.

Причина ДТП была установлена на месте – тракторист находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат «алкотестера» показал 0,482 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина не имеет права управления этим видом транспорта, который, впрочем, не зарегистрирован в установленном порядке.

В объяснении пенсионер написал, что самого факта ДТП не помнит, в связи с тем, что распивает спиртные напитки уже четвертый день.

Вечером того же дня в п. Ленинский Алданского района 20-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Ирбис» в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную скорость и дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Тойота Приус» и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП мотоциклист получил рваную рану предплечья, медики назначили ему амбулаторное лечение. Лишь благодаря защитному шлему он избежал серьезных травм головы.

Выяснилось, что водитель двухколесного транспорта не имеет права управления и регистрационных документов на мотоцикл. Полицейским он признался, что за час до аварии употребил полтора литра пива.

Инспекторами ДПС в отношении любителей пьяной езды составлены административные материалы за управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и не имеющими права управления. Кроме того, они привлечены к ответственности за отсутствие регистрационных документов на транспорт.

Только за три дня на дорогах республики сотрудниками ГИБДД выявлено и отстранено от права управления 55 нетрезвых водителей, трое из которых сели за руль пьяными повторно.