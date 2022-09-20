20.09.2022
14:49
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Происшествия

Двое пропавших оленеводов нашлись

В районе «Хромской губы» Аллаиховского района спасатели нашли двоих пропавших оленеводов. Как сообщили в Службе спасении республики, оленеводы не пострадали. Продолжаются поиски еще двоих людей, передает ЯСИА.

«Двое оленеводов найдены в северной стороне «Хромской губы», они живы и здоровы. Директор КРУ Мария Николаева предполагает, что должны быть еще два человека. На данный момент идут поиски», — отметил первый заместитель начальника Службы спасения Якутии Василий Тарский.

Напомним, вечером 19 сентября в Службу спасения региона поступило сообщение о пропаже оленеводов из общины «Берелях». На поиски вылетел вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний».

Фото: ЯСИА
Источник: Саина Титова, ЯСИА

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