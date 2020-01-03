Двое подростков в Якутске попали в нехорошую ситуацию

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился горожанин с заявлением по факту кражи его сотового телефона и 13000 рублей.

Заявитель рассказал полицейским, что накануне он отдыхал в баре «Легенда», где между ним и двумя неизвестными произошел конфликт, завершившийся дракой на крыльце заведения. Спустя некоторое время после ухода потерпевший обнаружил пропажу денег и телефона.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых и доставили их в отдел полиции. Ими оказались двое 17-летних уроженцев Среднеколымского района. Подростки признались в совершении кражи. Они пояснили, что увидели, как во время драки у мужчины выпали деньги и телефон. Дождавшись ее окончания, они тайно подняли чужое имущество и скрылись.

Похищенное не изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.