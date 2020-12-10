Двое подростков в Якутии ответят за свои ночные приключения

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению двух несовершеннолетних жителей поселка Батагай 14 и 16 лет. В зависимости от роли каждого подростки обвиняются в неправомерных завладениях автомобилями без цели хищения, а также краже (ст. 166 УК РФ, ч.1 ст. 158 УК РФ).

Следствием установлено, что ночью 4 августа 2020 года подростки после распития спиртных напитков путем повреждения стекол совершили угон автомашины «УАЗ-220695-04» и «УАЗ-Патриот». Школьники проникли в автомобили и катались по поселку и вблизи него.

Кроме того, в салоне одной из автомашин 14-летний подросток обнаружил денежные средства в сумме 3 тысяч рублей, которые забрал с собой и при помощи старшего товарища приобрел на них пиво.

В последующем несовершеннолетние оставили автомобили, один из которых был поврежден после съезда в кювет, и скрылись. Вскоре они были задержаны в ходе поведения оперативно-розыскных мероприятий и доставлены к следователю.

Подростки признались в совершенных преступлениях и дали подробные показания об обстоятельствах их совершения.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения.

В ходе расследования следователем установлены причины и условия, которые способствовали совершению преступлений. Соответствующие представления о необходимости их устранения направлены в образовательное учреждение, органы профилактики и защиты прав несовершеннолетних. По результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 7 должностных лиц.