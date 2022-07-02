Двое подростков в больнице после лобового столкновения автомобилей

2 июля около 3-х часов ночи в дежурную часть ОМВД России по Таттинскому району поступило сообщение о том, что на 243 км ФАД «Колыма» произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Предварительно установлено, что 2 июля около 3-х часов ночи 17-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота-Виста» следуя со стороны с. Боробул в сторону с. Чёркёх на 243 км ФАД «Колыма» не выдержал безопасную скорость к конкретным условиям движения, не справился с рулевым управлением, допустил занос автомашины в сторону встречного движения, в результате чего совершил столкновения с автомашиной «Тойота-Ипсум» под управлением водителя 1978 г.р.



В результате ДТП пострадали:

-17-летний водитель был госпитализирован с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой, а также ушибом бедра в хирургическое отделение Таттинского ЦРБ.

-14-летняя пассажирка с автомашины «Тойота-Виста» так же была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, а также ушибом грудной клетки в хирургическое отделение Таттинского ЦРБ. Несовершеннолетний водитель водительское удостоверение не имеет к административной ответственности по базе ФИС ГИБДД-М не привлекался.

Проведённое освидетельствование с помощью технического средства «Динго Е-200», установило состояние алкогольного опьянения, результат анализа составил 0,220 мг/л. По факту ДТП возбуждено административное расследование.