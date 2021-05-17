Двое подростков напились и устроили переполох в Якутске

За прошедшие выходные дни на дорогах Якутска зарегистрированы ДТП с участием несовершеннолетних.

16 мая при медицинской сверке выявлен факт обращения в детское медучреждение 4-летнего мальчика-пешехода с травмой ноги, назначено амбулаторное лечение.

Со слов матери следует, что 16 мая около 13 часов 30 минут, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, во дворе дома № 1 по ул. Широких Полянских не предоставил преимущество ребенку- пешеходу, совершил на него наезд и в нарушении ПДД оставил место ДТП. Женщина поясняет, что когда одевала младшего ребенка, мальчик вышел раньше из подъезда.

По данному факту проводится проверка.

14 мая, около 8 часов утра, поступило сообщение о том, что в больницу обратились несовершеннолетние – юноши 16 и 17 лет с автотравмой.

Предварительно установлено, что 14 мая около часу ночи 17-летний водитель с одним пассажиром – 16-летним другом, управляя автомобилем “Тойота Марк2” совершил наезд на забор дачного участка по ул. Центральная Вилюйского тракта 15 км, далее друзья поехали в сторону центра, где возле дома №18 ул. Ф.Попова совершили наезд на лежащий камень (преграду), после чего вдвоем уснули в машине. Утром проснувшись, сообщили родителям о случившемся.

Сотрудники ГИБДД 17-летнему водителю в присутствии родителя разъяснив права и обязанности предусмотренные КоАП РФ и ст.51 Конституции РФ отстранили от права управления автомобилем, предложили пройти освидетельствование техническим средством «Алкотест», результат показал 0,58 мг/л.

Из объяснений несовершеннолетних следует, что на ул.Богатырева выпили крепкий алкоголь.

На молодого водителя были составлены административные материалы по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление ТС в состоянии опьянения не имея права управления ТС, по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ за ДТП и по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ за управление ТС без страховки. Автомашина была помещена в специализированную стоянку.

И лишь по счастливой случайности ребята серьезных травм не получили. Со слов участников происшествия были пристегнуты ремнями безопасности.