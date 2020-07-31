Двое на велосипеде далеко не уехали

Сотрудники группы задержания Якутского ОВО Росгвардии во время несения службы получили ориентировку на двух мужчин, подозреваемых в совершении кражи велосипеда «Стелс» красно-черного цвета стоимостью 8 тысяч рублей. По словам потерпевшей, велосипед был похищен около восьми часов вечера путем свободного доступа с крыльца аптеки, расположенной на улице Можайского.

Через непродолжительное время при патрулировании зоны ответственности на улице 50 лет Октября сотрудники увидели 2-х мужчин с велосипедом, схожим по приметам. В ходе беседы с росгвардейцами мужчины признались в содеянном. Они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.