Двое малышей оставались дома одни, без еды в Якутии

В Ленске 23-летняя местная жительница заперла дома двух малолетних детей и пропала на сутки.

Следствием установлено, что утром 29 ноября 2019 года у женщины произошел конфликт с мужчиной, с которым она проживала в его квартире, в связи с чем она собрала годовалого сына и четырехлетнюю дочь и уехала в свою квартиру.

Там находился ее знакомый, которому она разрешила временно пожить у себя. Мужчина ушел на работу, а обвиняемая, уложив детей спать, и, не беря во внимание беспомощный возраст своих детей, не рассматривая вероятность возможного несчастного случая, решила отдохнуть и отправилась к подруге.

Как установлено следствием, она заперла дверь квартиры на ключ и отсутствовала дома всю ночь.

Около 3 часов с работы вернулся временный жилец, который, открыв дверь, увидел на полураздетого младшего ребенка своей знакомой и спящую на диване девочку. При этом в квартире практически отсутствовали продукты питания, дети находились в опасном положении без присмотра взрослых.

Он позвонил сожителю их матери и сообщил о произошедшем, а также оповестил женщину о необходимости вернуться домой, что она и сделала.

В ходе предварительного расследования старшая дочь обвиняемой передана под опеку ее отца, младший ребенок остался на иждивении матери. Женщина признала вину в совершенном противоправном деянии, раскаялась в содеянном. В настоящее время условия воспитания и проживания регулярно проверяются сотрудниками социальных служб.

Кроме того, следователь проверил на предмет халатности в действиях сотрудников органов опеки и профилактики. В их работе нарушений не выявлено.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.