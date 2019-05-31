Двое детей на велосипедах стали жертвами ДТП

26 мая в пять часов вечера водитель, управляя транспортным средством « Ниссан-Ад», выезжая с прилегающей территории дома № 49 по ул. Дежнева, наехал на ребенка на велосипеде.

На следующий день, 27 мая, около 11 часов еще одного ребенка на велосипеде сбил водитель «УАЗ-31514», следовавший по ул. Совхозная со стороны улицы Ленина в с. Хатассы.

В результате наездов несовершеннолетние велосипедисты получили травмы, им назначены амбулаторные лечения. Проводятся административные расследования.