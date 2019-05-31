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Происшествия
31 мая 2019, 15:00
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Двое детей на велосипедах стали жертвами ДТП

26 мая в пять часов вечера водитель, управляя транспортным средством « Ниссан-Ад», выезжая с прилегающей территории дома № 49 по ул. Дежнева, наехал на ребенка на велосипеде.

На следующий день, 27 мая, около 11 часов еще одного ребенка на велосипеде сбил водитель «УАЗ-31514», следовавший по ул. Совхозная со стороны улицы Ленина в с. Хатассы.

В результате наездов несовершеннолетние велосипедисты получили  травмы, им назначены амбулаторные лечения. Проводятся административные расследования.

 

Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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