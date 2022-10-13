Двое детей пострадали от укусов бродячих собак

Прокуратура Сунтарского района Якутии провела проверку по факту нападений на малолетних детей безнадзорных животных, а также соблюдения органом местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.

Установлено, что ненадлежащее исполнение требований закона администрацией с. Сунтар привело к тому, что от укуса безнадзорных собак на территории населенного пункта пострадало 2 детей.

В этой связи прокуратурой района в защиту прав несовершеннолетних к администрации с. Сунтар в суд предъявлены исковые заявления о компенсации морального вреда, причиненного нападением безнадзорных животных.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 60 тыс. рублей.

Решения суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.