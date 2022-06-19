Двое детей перевернулись на квадроцикле

В Оймяконском районе двое детей, катаясь на квадроцикле, врезались в теплотрассу и перевернулись. За рулем сидел 7-летний мальчик, пассажиром был его 6-летний брат. Оба получили травмы и госпитализированы.

В отношении матери детей, которой принадлежит транспорт предусмотрен штраф в размере 30 000 руб.

Госавтоинспекция напоминает взрослым не допускать несовершеннолетних детей садиться за руль транспортного средства. Особенно необходимо быть бдительным в дни летних каникул.