19.06.2022
13:07
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Происшествия

Двое детей перевернулись на квадроцикле

В Оймяконском районе двое детей, катаясь на квадроцикле, врезались в теплотрассу и перевернулись. За рулем сидел 7-летний мальчик, пассажиром был его 6-летний брат. Оба получили травмы и госпитализированы.

В отношении матери детей, которой принадлежит транспорт предусмотрен штраф в размере 30 000 руб.

Госавтоинспекция напоминает взрослым не допускать несовершеннолетних детей садиться за руль транспортного средства. Особенно необходимо быть бдительным в дни летних каникул.

Фото: УГИБДД МВД по РС(Я)
Источник: УГИБДД МВД по РС(Я)

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