Движение – жизнь!

Сегодня одним из самых эффективных способов реабилитации является кинезиотерапия. Это терапия движением с помощью лечебной физкультуры. В данном видео занятии врач физической и реабилитационной медицины Яковлева Татьяна Владимировна вместе с юными помощницами Викторией, Софией и Дианой показали, как можно оздоровить позвоночник.

Дети в нашем отделении очень любят заниматься ЛФК. Проведение ЛФК у детей имеет свои особенности. Для маленьких детей занятия проводятся в игровой форме, дети делают активно — пассивные упражнения, а их мам обучают самостоятельным занятиям.

С помощью лечебной физкультуры формируется мышечный корсет, улучшается координация, повышается иммунитет. ЛФК оказывает общеукрепляющий эффект и приводит к оздоровлению организма в целом.

В отделении амбулаторной медицинской реабилитации детей маленькие пациенты проходят 3-ий этап медицинской реабилитации. Это амбулаторная, т.е. поликлиническая реабилитация для улучшения и восстановления нарушенных функций опорно- двигательного аппарата и заболеваний нервной системы.

Нарушения осанки – одна из самых частых проблем у детей и подростков. Число детей с нарушениями осанки варьируется от 30% до 60%, перед окончанием школы данную патологию имеет каждый второй подросток.

Неправильная осанка – причина нарушений функций дыхательной и сердечно-сосудистых систем, печени и кишечника. Наиболее остро проблемы с осанкой проявляются у детей в период активного роста – в 6-8 лет, а также в 11-12 лет, когда кости и мышцы ребенка резко увеличиваются в длину.

Проблема в том, что в этот период у ребенка еще в полной мере не выработались механизмы поддержания нормальной позы. По статистике более 60% всех нарушений приходится на младший школьный возраст 7-8 лет. Гораздо легче не допустить этих нарушений, следить за осанкой ребенка с раннего детства.

Современные дошкольники и младшие школьники проводят слишком много времени в сидячем положении: у экранов телевизоров, компьютеров, на уроках в школе и дома за выполнением домашних заданий. И все это можно компенсировать с помощью правильных упражнений.

От общего физического развития зависит не только красота и стройность фигуры, но и здоровье многих внутренних органов. Упражнения ЛФК для детей с нарушением осанки являются самым действенным методом профилактики и коррекции искривлений позвоночника. Если вы заметили, что у вашего ребёнка есть нарушение осанки, обратитесь за помощью к врачу ортопеду. При наличии показаний ребенок может поступить к нам на реабилитационное лечение.

Двигайтесь сами и обучайте движению своих детей.