Движение транспорта по Окружному шоссе откроется в конце октября

По информации МКУ «Главстрой», Окружное шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта после ремонта будет официально открыто для транспорта в конце октября. Напомним, по плану срок окончания ремонта и реконструкции улично-дорожной сети города Якутска — конец ноября.

В связи с этим, Окружная администрация г. Якутска просит горожан соблюдать правила дорожного движения, не игнорировать ограждения и знаки «Въезд запрещен» на ремонтируемых участках дорог.

В настоящее время на объекте капитального ремонта Окружное шоссе ведутся работы по установке линий наружного освещения, барьерного ограждения, пешеходно-направляющих ограждений, нанесению дорожной разметки, укреплению откосов и отсыпке плодородного слоя на участках озеленения. На объекте установлены все соответствующие технические знаки. Асфальтирование проезжей части Окружного шоссе завершено в полном объеме 30 сентября.

Дорога на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта закрыта на основании Распоряжения Окружной администрации №81р от 26.01.2021 г.