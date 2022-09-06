Движение поездов после схода вагонов полностью восстановлено

На железнодорожном перегоне Олень – Кердем участка Томмот – Нижний Бестях железнодорожные пути, поврежденные в ночь со 2 на 3 сентября в результате схода вагонов, отремонтированы, движение поездов полностью восстановлено.

Начиная с 5 сентября, пассажирские поезда следуют по своему маршруту в соответствии с расписанием.

Пассажирские поезда Нижний Бестях – Благовещенск и Нижний Бестях – Тында отправляются со станции Нижний Бестях в 17.00 по местному времени. С пассажирскими поездами отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока и Иркутска.

В летний период трансфер пассажиров поезда по маршруту г. Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях осуществляется с речного порта г. Якутска на теплоходе «В. Рукавишников», далее с причала п. Нижний Бестях – на автобусе.

Отправление с причала №3 речного порта Якутск в 14.30 часов.

Билеты на поезд и талоны на трансфер можно купить в кассах АО «АК «ЖДЯ» на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, в билетной кассе в г. Якутске по адресу пр. Ленина, 24, а также в кассах АО «Федеральная пассажирская компания» на всех ж.д. вокзалах России.

Информацию о расписании движения поездов, вагонов беспересадочного сообщения и трансфера пассажиров, режиме работы билетных касс и стоимости проезда можно узнать с помощью ЖДЯ — Бота @rwyakutia_bot в мессенджере Telegram.

Процесс поиска информации с помощью ЖДЯ Бота занимает несколько секунд.

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