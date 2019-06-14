Движение по переправе через реку в Якутии временно закрыто

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в связи с неисправностью крепления руслового звена понтонной переправы через р. Малая Ботуобуя на км 1151 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» в Мирнинском районе временно приостановлено движение для всех видов транспорта.

В данное время монтажной бригадой ведутся работы по восстановлению целостности крепления понтонной переправы, на въездах установлены предупреждающие дорожные знаки. Всего задействовано 5 человек и 4 единицы спецтехники.

Ориентировочно проезд будет открыт до 18:00 14.06.2019 г.

ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует водителям быть внимательными в зонах производства работ и просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обслуживанием понтонных переправ.