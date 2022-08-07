07.08.2022
14:41
469

Происшествия

Движение по федеральной трассе «Лена» осуществляется в штатном режиме

В сети интернет распространяется информация о якобы перекрытом участке федеральной автодороги «Лена». Речь идёт о размытом в ходе прохождения ливневых дождей мосте через реку Могот. Искусственное сооружение не располагается на федеральной трассе «Лена», а относится к компетенции администрации Тындинского округа Амурской области.

В настоящий момент движение на федеральной автодороге «Лена» осуществляется в штатном режиме на всем ее протяжении.

Фото: Пресс-службы ФКУ Упрдор «Лена»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Лена»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх