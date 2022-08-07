Движение по федеральной трассе «Лена» осуществляется в штатном режиме

В сети интернет распространяется информация о якобы перекрытом участке федеральной автодороги «Лена». Речь идёт о размытом в ходе прохождения ливневых дождей мосте через реку Могот. Искусственное сооружение не располагается на федеральной трассе «Лена», а относится к компетенции администрации Тындинского округа Амурской области.

В настоящий момент движение на федеральной автодороге «Лена» осуществляется в штатном режиме на всем ее протяжении.