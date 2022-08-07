07.08.2022
14:41
469
Происшествия
Движение по федеральной трассе «Лена» осуществляется в штатном режиме
В сети интернет распространяется информация о якобы перекрытом участке федеральной автодороги «Лена». Речь идёт о размытом в ходе прохождения ливневых дождей мосте через реку Могот. Искусственное сооружение не располагается на федеральной трассе «Лена», а относится к компетенции администрации Тындинского округа Амурской области.
В настоящий момент движение на федеральной автодороге «Лена» осуществляется в штатном режиме на всем ее протяжении.
Фото: Пресс-службы ФКУ Упрдор «Лена»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Лена»
#Движение по федеральной трассе «Лена» осуществляется в штатном режиме#республика саха (якутия)#федеральная трасса "Лена"#ФКУ Упрдор "Лена"#Якутия
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