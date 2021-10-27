27.10.2021
18:33
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Общество
Движение паромов Якутск-Нижний Бестях продлено
До вечера пятницы движение продолжат 11 паромов. Сейчас обстановка на реке спокойная, ледообразования не наблюдается, сообщил генеральный директор управляющей компании «Паромы Якутии» Николай Ефимов.
«Совместно с Минтрансом Якутии приняли решение продолжить работу переправы Якутск — Нижний Бестях до вечера 29 октября. Синоптики прогнозируют похолодание в ночь с пятницы на субботу и далее в выходные. 30-31 октября судоводители будут самостоятельно решать, выходить им в рейс или нет. Все зависит от обстановки на реке», — пояснил Николай Ефимов.
Сейчас переправа работает по летнему расписанию с 5:00 до 23:00, паромы ходят по наполнению.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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