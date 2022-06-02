Движение якутских паромов в мобильном приложение или на сайте

Вся информация о паромных переправах, расписании рейсов, тарифах и движении паромов можно отслеживать онлайн на сайте paromonline.sakha.gov.ru и в мобильном приложении «Паромы Якутии».

Сервис доступен на платформах Google Play и AppStore. К сервису сейчас подключены паромные переправы на р.Лене: Якутск — Нижний Бестях и Качикатцы — Мохсоголлох, а также на р.Вилюй. Для отслеживания передвижения паромов в режиме онлайн на судах устанавливаются специальные трекеры. На сайте доступна видеотрансляция с причалов паромной переправы «Якутск — Нижний Бестях» для отслеживания накопления автотранспорта. В навигационный сезон к приложению будут подключаться и другие переправы, действующие на территории республики. тгк объясняемреспублика_саха