02.06.2022
21:18
43

Якутия

Движение якутских паромов в мобильном приложение или на сайте

Вся информация о паромных переправах, расписании рейсов, тарифах и движении паромов можно отслеживать онлайн на сайте paromonline.sakha.gov.ru и в мобильном приложении «Паромы Якутии».
Сервис доступен на платформах Google Play и AppStore. К сервису сейчас подключены паромные переправы на р.Лене: Якутск — Нижний Бестях и Качикатцы — Мохсоголлох, а также на р.Вилюй. Для отслеживания передвижения паромов в режиме онлайн на судах устанавливаются специальные трекеры. На сайте доступна видеотрансляция с причалов паромной переправы «Якутск — Нижний Бестях» для отслеживания накопления автотранспорта. В навигационный сезон к приложению будут подключаться и другие переправы, действующие на территории республики. тгк объясняемреспублика_саха

Фото: тгк объясняемреспублика_саха
Источник: тгк объясняемреспублика_саха

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