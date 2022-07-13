Движение на участке трассы Колыма восстановлено

ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 15:25 13.07.2022 г. на участке км 356+264 – км 356+320 федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» восстановлено движение по одной полосе. Данный участок расположен между н.п. Уолба и паромной переправой через р. Алдан.

По вопросам о состоянии автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» можете обращаться по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (4112) 44-10-78.