Движение на участках дороги Амга полностью приостановлено

В результате проливных дождей в Усть-Майском районе размыты участки автомобильной дороги «Амга» на участках р. Беска на 646 км, р. Бриндакит на 661 км, р. Юр на 690 км которые вышли из берегов, в том числе подходы к мостовому переходу р. Аллах-Юнь, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

На данном участке движение полностью приостановлено. Вследствие превышения 3-х процентного расчетного уровня высокой воды на р. Аллах-Юнь произошел размыв подходов к мостовому переходу со стороны п. Солнечный протяженностью 100 метров на участке км 609+600 по км 609+700, мостовой переход не пострадал. Длина размыва сейчас может еще увеличиваться, глубину размыва невозможно определить.

На сегодняшний момент уровень воды превышает примерно на метр расчетного уровня высокой воды. Повышение уровня воды произошло вследствие лесных пожаров, произошедших в 2021 и 2022 гг. на территории Усть-Майского района, что существенно увеличило площадь водосбора рек, а также дополнительно усугубили прошедшие обильные осадки. Для оценки ущерба необходим спад уровня воды. После спада воды и выезда специалистов на места размывов будут определены объемы необходимых дорожных работ. Восстановление дороги будет произведено в рамках аварийно-восстановительных работ.