Видео: Движение на автодороге Ленск-Мирный было парализовано

Этой ночью движение на республиканской автомобильной дороге «Мухтуя» на границе Мирнинского и Ленского районов было парализовано. В пробке собралось более тридцати грузовиков. Им дорогу перекрыли застрявшие в грязи машины. Дорожники в этом винят затяжные дожди, водители, наоборот, некачественную работу подрядных организаций, выполняющих ремонты. Сейчас между Ленском и Мирным наиболее интенсивное движение автомашин, выполняющих задачи северного завоза. Теперь им на дорогу приходится тратить почти в три раза (!) больше времени, сообщает тгк Маргарита Нифонтова