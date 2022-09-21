21.09.2022
21:13
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Происшествия
Видео: Движение на автодороге Ленск-Мирный было парализовано
Этой ночью движение на республиканской автомобильной дороге «Мухтуя» на границе Мирнинского и Ленского районов было парализовано. В пробке собралось более тридцати грузовиков. Им дорогу перекрыли застрявшие в грязи машины. Дорожники в этом винят затяжные дожди, водители, наоборот, некачественную работу подрядных организаций, выполняющих ремонты. Сейчас между Ленском и Мирным наиболее интенсивное движение автомашин, выполняющих задачи северного завоза. Теперь им на дорогу приходится тратить почти в три раза (!) больше времени, сообщает тгк Маргарита Нифонтова
Источник: тгк Маргарита Нифонтова
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