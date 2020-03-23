Движение автодороги «Умнас» в Хангаласском улусе восстановлено⠀

В Хангаласском улусе восстановлено движение по автомобильной дороги «Умнас». Ранее руководитель района Федор Борисов дал поручение незамедлительно приступить к устройству объезда, восстановления дорожного движения на участке км 143+000 – км 192+000 по направлению с. Улахан-Ан – с. Тумул и направил спецтехнику.

С 23 марта движение автомобильной дороги “Умнас” в Хангаласском улусе открыто для всех видов автотранспорта.

Напомним, наледь на автозимнике “Умнас” напротив с. Тумул образовалась 20 марта текущего года и затруднило движение.⠀