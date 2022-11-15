Движение автобусов по улице Якова Потапова возобновлено

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с завершением ремонтных работ, с 15 ноября 2022 года возобновляется движение общественного транспорта по ул. Якова Потапова. Маршрутные автобусы № 2, № 8, № 41 осуществляют движение согласно утверждённым схемам.

Фото: МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Источник: МКУ «Организатор пассажирских перевозок»

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх