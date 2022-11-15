15.11.2022
11:15
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Якутск

Движение автобусов по улице Якова Потапова возобновлено

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с завершением ремонтных работ, с 15 ноября 2022 года возобновляется движение общественного транспорта по ул. Якова Потапова.

Маршрутные автобусы № 2, № 8, № 41 осуществляют движение согласно утверждённым схемам.

Фото: МКУ «Организатор пассажирских перевозок»
Источник: МКУ «Организатор пассажирских перевозок»

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