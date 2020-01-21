Две жительницы Якутии попали под обаяние аферистов

В один день в полицию обратились 53-летняя и 70-летняя жительницы Нерюнгри. Как оказалось, женщины стали жертвами одной схемы мошенничества. Потерпевшие рассказали, что им поступил звонок от якобы сотрудников банка, к ним обратились по имени и сообщили, что с их банковских карт пытаются списать денежные средства неизвестные из г. Уфы. Во избежание несанкционированного списания средств, лжесотрудники банка попросили назвать коды подтверждения, которые придут в смс-сообщении, а также CVV-код, расположенный на оборотной стороне карты. Потерпевшие выполнили все названные действия, при этом, одна из женщин начала сомневаться, можно ли называть код из смс-сообщения, т.к. прочитала, что нельзя никому сообщать этот код. Однако звонивший убедил женщину, что код нельзя сообщать только третьим лицам, а ему можно, потому что он — сотрудник банка, который пытается предотвратить хищение её денежных средств. В итоге потерпевшая поверила звонившему и продиктовала данный код. В результате 53-летняя нерюнгринка лишилась 18 158 рублей, а 70-летняя – 44 500 рублей.

Женщины пояснили полицейским, что неоднократно слышали о данных видах мошенничества, видели в средствах массовой информации предупреждения сотрудников полиции, но, всё-таки, попались на уловки мошенников, т.к. звонившие были весьма убедительны и обращались к ним вежливо по имени-отчеству.

Уважаемые граждане! Будьте предельно бдительны! Если вам звонят неизвестные, представляются сотрудниками банка и говорят, что с вашей карты пытаются списать денежные средства, необходимо сразу прервать разговор и перезвонить по номеру «горячей линии», указанной на оборотной стороне вашей карты, чтобы проверить данную информацию. Запомните: сотрудники банка никогда не просят назвать коды из смс-сообщений, номера карт и коды безопасности либо иную конфиденциальную информацию, это делают только мошенники!