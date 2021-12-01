Две жительницы Якутии осуждены за организацию фиктивных браков с гражданами Таджикистана

Уроженки Якутии Ж. и З. признаны виновными в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России). Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 180 000 и 200 000 рублей соответственно.

Следствием и судом установлено, что злоумышленницы действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, оказывали платные услуги по организации заключения с иностранцами фиктивных браков.

Так, к данным женщинам обратились граждане Таджикистана с целью получения разрешения на временное проживание в России без учета квоты. Подсудимые, в свою очередь, организовали поиск местных «невест», готовых за денежное вознаграждение заключить с мигрантами фиктивный брак, а также провели подробный инструктаж по их поведению в органе ЗАГС. Как гарант выполнения договоренностей – от «невест» требовали передать мигрантам свои паспорта и подлинники свидетельства о заключении брака.

На основании представленных в миграционную службу документов гражданине Таджикистана получили разрешение на временное проживание в Российской Федерации сроком на три года, что освобождает их от уплаты налога на патент.

Уголовное дело было возбуждено при содействии отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское», расследовано следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Приговор не вступил в законную силу.