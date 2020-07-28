Две якутянки обматерили полицейских

Прокуратура Нюрбинского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в мае 2020 года, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая быть доставленными в ОМВД России по Нюрбинскому району для рассмотрения вопроса о привлечении их к установленной законом ответственности, высказали в адрес двух полицейских оскорбления, выраженные в неприличной форме, унижающие честь и достоинство представителей власти. Далее, в ходе доставления в орган внутренних дел женщины применили в отношении представителей власти насилие, не опасного для жизни и здоровья.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.