15.04.2023
16:03
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Православие
Две тысячи благотворительных куличей
Более 2 тысяч пасхальных куличей приготовили сотрудники Епархиального отдела по благотворительности и социальному служению для исправительных учреждений, больниц и интернатов города Якутска.
В День Святого Воскресения Христова освященные пасхи будут розданы адресатам священниками Якутской епархии и студентами Якутской семинарии, сообщает тгк Роман, архиепископ Якутский
Фото: тгк Роман, архиепископ Якутский
Источник: тгк Роман, архиепископ Якутский
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