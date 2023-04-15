Две тысячи благотворительных куличей

Более 2 тысяч пасхальных куличей приготовили сотрудники Епархиального отдела по благотворительности и социальному служению для исправительных учреждений, больниц и интернатов города Якутска.

В День Святого Воскресения Христова освященные пасхи будут розданы адресатам священниками Якутской епархии и студентами Якутской семинарии, сообщает тгк Роман, архиепископ Якутский

Фото: тгк Роман, архиепископ Якутский Источник: тгк Роман, архиепископ Якутский

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