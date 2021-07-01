Две прекрасные американки поселились в якутском селе

В Малой академии наук Якутии в селе Чапаево состоялась приемка первых музыкальных инструментов, приобретенных в рамках федерального проекта “Успех каждого ребенка” национального проекта “Образование”.

Две арфы, производства всемирно знаменитого производителя музыкальных инструментов Lyon & Healy Harps, Inc., впервые оказались на якутской земле.

Инструменты бренда Lyon & Healy можно встретить в лучших оркестрах мира – от Нью-Йоркской филармонии до Большого театра в России. Теперь звучание этого удивительного инструмента можно будет услышать и в новом строящемся учебно-лабораторном корпусе Малой академии наук Якутии в селе Чапаево Хангаласского улуса.

После распаковки из контейнера первыми коснулись к струнам арф пальцы, творящие чудесные звуки, профессора кафедры концертных струнных инструментов Высшей школа музыки Якутии им. В.А. Босикова Лидии Новгородовой.

“Более полувека я ждала встречи с этими чудесными арфами, и сегодня я очень рада за наших детей, которые будут играть на этих прекрасных инструментах”, — сказала взволнованно и не в силах удержать слезы счастья профессор Лидия Новгородова.

Лучшие в мире концертные арфы производятся фирмой, основанной Джорджем Лайоном и Патрикой Дж. Хили с 1864 года. Арфы выполнены из мягкой древесины ситхинской ели, произрастающей в окрестностях Ситки или города Новоархангельска, столицы русской Аляски. Уникальное сочетание эфирных масел и паренхимных клеток этого вида дерева придают арфам яркое и теплое, глубокое резонансное звучание. Для производства арфы древесина ситхинских елей сушится десятки лет.

Дебют дам “американок” планируется после открытия учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук Якутии в сентябре этого года.