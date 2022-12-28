Две новые подстанции запущены РусГидро в Якутии

28 декабря 2022 года ПАО «Якутскэнерго» (дочернее общество РусГидро) ввело в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ «Марха» в городе Якутске и подстанцию 35/10 кВ «Химия» в селе Сунтар. Новые энергообъекты повысят надежность энергоснабжения и обеспечат подключение новых потребителей. В торжественной церемонии приняли участие руководители РусГидро, Якутскэнерго, Республики Саха (Якутия) и города Якутска.

Подстанция «Марха» оснащена двумя трансформаторами мощностью по 16 МВА. Было построено здание комплектного распределительного устройства, совмещенного с общестанционным пунктом управления. Одновременно были реконструированы две воздушные линии 110 кВ, введенные в эксплуатацию в 1985 году, их деревянные опоры заменены на металлические в двухцепном исполнении.

Распределительное устройство подстанции рассчитано на подключение 20 кабельных линий. Новый энергообъект позволит разгрузить соседние подстанции «Хатын-Юрях» и «Радиоцентр», повысив надежность энергоснабжения потребителей – а это не только микрорайон «Марха» и практически весь частный сектор восточной части Якутска, но и прилегающие районы республики. Появится возможность для технологического присоединения новых заявителей — частных домов, объектов социальной сферы и предпринимательства.

На подстанции «Химия» установлено два трансформатора 35/10 кВ мощностью по 16 МВА и один связующий трансформатор 10/6 кВ мощностью 4 МВА. Строительство энергообъекта велось в три этапа: первый – непосредственно строительство подстанции, второй – строительство более 10 км ВЛ 35 кВ «Сунтар – Химия» с отпайкой на ПС «Центр» и третий – реконструкция ВЛ 6 кВ фидер «Больничный комплекс».

«Это важные объекты для энергосистемы нашей республики. Подстанция «Марха» создаст резерв трансформаторной мощности для планируемой застройки нового микрорайона Якутска и реализации перспективной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. А ввод в эксплуатацию подстанции «Химия» позволит удовлетворить большой объем заявок по переводу жилья в с. Сунтар на электроотопление, минимизирует потери электроэнергии и решит вопрос с перегруженностью электросети села», – рассказал генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.