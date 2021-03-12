Две нереальные истории

Пять мартовских дней региональная общественная приемная партии «Единая Россия» в дистанционном формате проводила тематические приемы по вопросам ЖКХ с участием депутатов всех уровней, региональных представителей государственной жилищной инспекции Российской Федерации, НП «ЖКХ контроль», региональных координаторов партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда», ведомств, курирующих блок ЖКХ. Бесплатную юридическую помощь оказали представители общественных организаций НКО.

Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» благодарит всех, кто всегда принимает участие в приемах, особо отмечая прокуратуру РС (Я) в лице Айдара Иванова, исполняющего обязанности прокурора республики. За данный период она приняла 16 граждан по вопросам нарушения жилищных прав.

Депутат Госдумы Галина Данчикова провела в режиме ВКС прием в Ленском местном отделении партии. К ней обратились 17 граждан с острыми проблемами по вопросам ЖКХ, по совершенствованию действующего законодательства, по качеству и доступности первичной медицинской помощи, по реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий и др.

Заместитель министра строительства Якутии Галина Новикова приняла 15 лидеров инициативных групп проблемных объектов и двоих граждан по жилищному вопросу.

Елена Голомарева отметила, что «это была очень плодотворная встреча, было составлены требования о возврате или возмещении денежных средств и переданы в минстрой Якутии, а также НКО «Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан — участников долевого строительства».

История первая: Неравный обмен, как дом обменяли на гараж

На участке молокозавода стоял частный дом. Администрация Якутска в 1996 году в лице ГлавУКС заключила договор с хозяином этого дома Алексеем Ромашовым о выкупе частного дома для нужд города взамен квартиры в строящемся в 202 микрорайоне доме. Алексей отдает дом и переезжает в гараж.

Молокозавод выплатил ему часть за дом 116 миллионов, а 24 миллиона (деньги в расчете на 1996 год) Ромашов внес сам. Застройщик дом не построил, вторую половину молокозавод не внес. И остался Алексей без дома и без обещанной квартиры. Стал судиться с ГлавУКСом, два раза выигрывал.

Наконец, другой застройщик достраивает дом. Но квартиру Ромашова администрация города выделяет по квоте ветерану ВОВ, мотивируя тем, что не оплачена вторая часть суммы. В 2010 году ГлавУКС признают банкротом. В итоге Ромашов остается без жилья, авнсированных деньги ему не возвратили. Двадцать лет страдает человек от бездействия исполнительных органов (хотя прокуратура всегда была на его стороне), так и по сей день живет в гараже.

История вторая: Семью из трех инвалидов исключили из очереди на жилье

В июле 2020 года комиссией минстроя РС (Я) из реестра на предоставление субсидий для приобретения жилья инвалидам I группы и семьям, имеющим детей-инвалидов, была исключена семья Семеновых в составе 3-х человек. Основание: есть дом в Мархе. Но не было учтено то, что жилая площадь дома всего 15 кв.м., нет воды, туалет на улице. Из троих членов семьи один- лежачий больной (более 10 лет). Внучка от рождения глухонемая. Все члены семьи – инвалиды. Из реестра их исключили, даже не поставив в известность. «Кто должен заниматься этим вопросом по восстановлению в реестре: глава семьи, с детства глухонемой, или лежачая больная, его жена, которая не встает с постели? 87-летнему мужчине-инвалиду 1 группы приходится ходить по множеству инстанций. А чиновники требуют одну бумажку за другой или вообще его игнорируют!

«Мы надеемся, что минстрой возьмет под особый контроль эти две истории и восстановит справедливость, — делится Елена Голомарева. — И кстати, этими историями заинтересовались два московских телевизионных канала. Они собираются снимать фильм о бездействии исполнительных и правоохранительных органов по жилищным проблемам».