Две команды представят сборную Якутии на чемпионате России по мас-рестлингу

Уже через несколько дней тупиковый чемпионат России по мас-рестлингу примет Калуга. Якутия будет представлена двумя командами, куда вошли одни из лучших мадьыны республики, сообщает ЯСИА.

Нынешний чемпионат России пройдет в Калуге с 1 по 3 октября. В два состава сборной Якутии вошли 58 спортсменов — большинство из них победители и призеры нынешних Игр Манчаары. Накануне команде вручили единую экипировку сборной республики.

Чемпионат этого года станет тупиковым, то есть без отбора на какие-либо международные соревнования. Отбор на чемпионат мира планируют в рамках чемпионата страны следующего года, который в апреле примет Казань.