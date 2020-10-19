Две известные торговые компании Якутска саботировали указ

Сводная группа городского оперативного штаба проверяет объекты торговли, общепита, сферы услуг, общественный транспорт и развлекательные заведения на предмет соблюдения профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции.

По информации административной комиссии г. Якутска за период с 1 июля по 19 октября проведено 2212 рейдов по объектам торговли, общепита и развлекательных центров города.

При выявлении нарушений административной комиссией г. Якутска составляются акты и выдаются предписания по ст. 3.8 КОАП РС (Я), предусматривающей административную ответственность за несоблюдение требований нормативных правовых актов РС (Я), направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В ходе контрольных рейдов 19 октября проверено 13 объектов: торговые центры «Норд», «Якутск плаза», «Дом связи», «Айсберг», «Этажи», «Дом торговли», «Палладиум», торговую компанию «Ленский дом», кинотеатр «Центральный», ТРК «Туймаада», магазин «Розтор», торговые дома «Милан» и «Силуэт».

Составлено 2 административных протокола о несоблюдении требований, направленных на предотвращение и устранение последствий распространения COVID-19. В торговом центре «Норд» и торговой компании «Ленский дом» выявлены нарушения предприятий по дезинфицирующим мероприятиям с закрытием объектов с 08.00 до 12.00 часов.

Согласно указу главы республики, по понедельникам с 08.00 до 12.00 часов в предприятиях оптовой и розничной торговли, общественного питания, сферы услуг площадью свыше 400 кв. м должны проводиться дезинфицирующие мероприятия с закрытием объектов. В предприятиях площадью менее 400 кв. м дезинфекцию должны проводить по воскресеньям с 08.00 до 12.00 часов. В иных организациях дезинфекция, как и раньше, проводиться по воскресеньям.

Городской оперативный штаб напоминает владельцам, руководителям торговых и развлекательных предприятий, организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для продавцов, кассиров и покупателей, мастеров и клиентов. Обслуживание клиентов, покупателей без защитных масок строго запрещено. Также владельцы и администраторы торговых объектов обязаны не допускать массового скопления граждан и обеспечить допуск покупателей в торговые залы, исходя из требования не более 1 покупателя на 4 кв. м. торговой площади.

Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной окружной администрации: 31-90-90.