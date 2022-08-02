Два золота первенства РФ у якутских лучников

Двое якутян одержали победу в первенстве России по стрельбе из лука, которое проходило с 25 по 31 июля в городе Чебоксары, сообщает ЯСИА. 30 регионов принимали участие в соревнованиях на стадионе «Олимпийский». Состязания прошли в двух возрастных категориях: юниоры до 21 года и юноши и девушки до 18 лет.

Рената Гаврильева в личном зачёте взяла золото в категории юниоров. Вторую победу принёс тандем Ренаты и Айсена Николаева в группе смешанных команд.

«Конкуренция была большая, приехали очень сильные ребята из разных уголков страны. Особенно сильны лучники из республики Бурятия и Забайкальского края. Несмотря на это, нам удалось показать хорошие результаты. Ребята выступили хорошо, большие молодцы», — поделился тренер сборной команды Алексеев Михаил.

Сейчас наши лучники готовятся к кубку России в Санкт-Петербурге и первой Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов, они пройдут уже в конце августа.