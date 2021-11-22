Два золота Кубка России по ушу у Антонины Ивановой — самой старшей по возрасту!

12-18 ноября в Москве прошел Кубок России по ушу. Нашу республику в соревнованиях представляли девять спортсменов, две судьи и один тренер. 8 спортсменов были представлены отделением ушу Республиканской специализированной спортивной школой Олимпийского резерва в г. Покровск (филиал в г.Якутск), сообщает Sportyakutia.ru.

Антонина Иванова (тренер Тобуков Эдгар — чемпион мира по тайцзицюань) завоевала две золотые медали в тайцзицюань с оружием и без оружия среди женщин старше 35 лет, будучи самой пожилой участницей турнира.

Также в тайцзицюань с оружием среди женщин 18-35 лет второе место заняла Егорова Каролина (тренер Василий Самсонов). Анна Романова стала 2-ой в упражнениях с оружием в тайцзицюань среди девушек 12-14 лет. Туйаара Корякина уступила бронзовому призеру в этом виде всего на 3 тысячных балла и стала четвертой. Обе девушки выполнили норматив КМС.

В виде дуйлянь тайцзицюань (обусловленные поединки) наши девушки были лучшими. Золотые медали завоевали Анна Романова и Туйаара Корякина. Юноши 12-14 лет Аркадий Прокопьев и Владислав Эртюков также стали победителями в дуйлянь. Ребята выполнили норматив 1 спортивного разряда. Самый младший в команде Саша Желонкин в 9 лет выполнил норматив 3-го спортивного разряда.

Самый титулованный спортсмен команды, трехкратный победитель первенств Европы 2017-2018 г г., серебряный призер чемпионата Европы по саньда 2019 года, бронзовый призер чемпионата России по панкратиону 2019 г., двукратный победитель по саньда и туйшоу международного турнира » Московские звезды ушу» 2020 г. Владислав Панов уверенно вышел в финал, одержав победу вначале над чеченским спортсменом, а затем бывшим чемпионом России по саньда из Воронежа. К сожалению, выигрывая финальный бой по очкам, в ходе проведения броска, получил травму (перелом лодыжки) и занял второе место.

Кроме участия в соревнованиях, все спортсмены приняли участие в мастер-классах ведущих мировых мастеров ушу с получением сертификатов.