Два золота чемпионата мира по пауэрлифтингу у сотрудника ЖДЯ

Две золотые медали завоевал сотрудник АО «АК «ЖДЯ» Михаил Воронцов на чемпионате мира по пауэрлифтингу

С 16 по 19 декабря в Москве в павильоне №57 «Россия – моя история» ВДНХ прошел VII Чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/WSF.

В Чемпионате мира приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 31 страны. Заместитель начальника локомотивной службы Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Михаил Воронцов выступал в двух номинациях «Пауэрлифтинг RAW», «Двоеборье» в весовой категории до 110 кг, дивизионе Masters М2 50-59 лет.

Михаил Воронцов является участником и победителем в соревнованиях регионального уровня, Кубка мира, Кубка СНГ по пауэрлифтингу.

«Это седьмые мои соревнования высокого уровня. В чемпионате мира я принял участие впервые и очень рад, что мне присвоено звание чемпиона мира по пауэрлифтингу. Мероприятие было организовано на очень высоком уровне: это касается и технического обеспечения в зоне разминки и проведения соревнований, и организации приема участников и гостей, и организации питания в соревновательной зоне, что очень важно, когда много времени проводишь на мероприятии. Очень удобно разработано расписание проведения разминок и соревнований, что позволило избежать очередей в ожидании взвешивания и во время соревнований. Зрители могли бесплатно посмотреть не только сами соревнования, но и увидеть, как разминаются спортсмены, имели возможность поддержать и сфотографировать участников» — прокомментировал свои впечатления Михаил Воронцов.

Поздравляем Михаила с отличными результатами и получением звания чемпиона мира по пауэрлифтингу! Желаем ему крепкого здоровья, удачи и новых спортивных достижений.