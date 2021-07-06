06.07.2021
01:24
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Политика
Два замминистра отправлены в отставку
Вечером 5 июля глава Якутии сообщил в своем твиттере о кадровых решениях.
ЯКОВЛЕВ Алексей Аммосович освобожден от должности первого заместителя министра здравоохранения Якутии в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.
АГЕЕВ Алексей Николаевич освобожден от должности заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.
Причину отставки замминистра глава республики не назвал.
Официальная информация пока не опубликована.
Источник: Социальная сеть.
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