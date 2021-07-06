06.07.2021
01:24
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Политика

Два замминистра отправлены в отставку

Вечером 5 июля глава Якутии сообщил в своем твиттере о кадровых решениях.

ЯКОВЛЕВ Алексей Аммосович освобожден от должности первого заместителя министра здравоохранения Якутии в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.

АГЕЕВ Алексей Николаевич освобожден от должности заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

Причину отставки замминистра глава республики не назвал.

Официальная информация пока не опубликована.

Источник: Социальная сеть.
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