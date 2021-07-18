Два замминистра МЧС России работают на лесных пожарах Якутии

17 июля заместители министра Илья Денисов и Виктор Ничипорчук в ходе рабочей поездки побывали в ряде населенных пунктов республики, где сохраняется сложная лесопожарная обстановка. В настоящее время в населенных пунктах Горного района продолжают действие 34 природных пожара, на площади 340 тыс.га. У населенных пунктов Дикимдя, Магарас, Кептин, Кюрелях задействована аэромобильная группировка специалистов МЧС России. В общей численности к тушению пожаров привлечено 540 человек и 86 единиц техники.

Заместители министра проверили оснащение и оценили меры, принимаемые для недопущения перехода огня на населенные пункты.

«Сейчас в районе обстановка непростая, мы были на месте тушения пожаров. Личный состав огнеборцев — сотрудники МЧС России, лесоохраны, добровольцы — все работает грамотно. Проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируются отдельные очаги пожаров. Высокая температура и ветреная погода осложняют работу и способствуют угрозе перехода из низового пожара в верховой. У сотрудников МЧС России уже был положительный опыт тушения верхового пожара из лафетных стволов в Мегино-Кангаласском районе», — подчеркнул замглавы МЧС России И. Денисов.

Он также отметил, что защита населенных пунктов в превентивных целях, проводится заблаговременно. Государственным пожарным надзором проведены проверки соблюдения требований пожарной безопасности органами муниципалитетов. Рекомендовано расширить минерализованные полосы вдоль населенных пунктов. Все силы и средства территориальной подсистемы РСЧС работают в режиме чрезвычайной ситуации.

«На данный момент увеличение группировки МЧС России на территории региона не требуется. Сил и средств ведомства для действий по предназначению достаточно. Внутрисубъектовое маневрирование осуществляется своевременно, а оперативным штабом принимаются все необходимые меры по наращиванию и перемещению группировки» — заключил И. Денисов.

В свою очередь заместитель министра Виктор Ничипорчук отметил, что в ходе ликвидации ЧС весьма важно поддерживать в работоспособном состоянии средства радио и спутниковой связи и не допускать потери управления.

«Нельзя недооценивать важность бесперебойного функционирования инфраструктуры операторов сотовой связи. Недопустимо лишить граждан, находящихся в беде, возможности своевременно обратиться за помощью» — подчеркнул замглавы ведомства.

Справочно: На территории Республики Саха (Якутия) действует — 223 природных пожара на общей площади пройденной огнем с момента обнаружения (включая выгоревшую площадь) 1 466 066,6 га, из них 1 259 200,6 га лесная, 206 866,0 га – нелесная. Площадь активного горения составляет 2 199,1 га. Ликвидировано 12 природных пожаров на общей площади — 87 329,0 га.