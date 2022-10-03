03.10.2022
20:29
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Якутия

Два заместителя министров покинули свои кресла

О кадровых изменениях сегодня сообщает глава республики Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

Филиппов Алексей Анатольевич освобожден от должности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Яковлев Семен Илларионович освобожден от должности первого заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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