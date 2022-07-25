25.07.2022
13:00
540

Спорт

Два якутянина выиграли этап Кубка России по спортингу

В Нижнем Тагиле в стрелковом комплексе «Демидовский» завершился очередной VII этап Кубка России по спортинг-компакту, сообщает «Спорт Якутии».

Абсолютным победителем прошедшего турнира стал якутянин Айаал Макаров. Самый титулованный стрелок России, чемпион Европы и мира из Якутии выиграл Кубок России в категории «А» с результатом 195 мишеней из 200.

Среди стрелков категории «В» на высшую ступень пьедестала вновь поднялся спортсменов из Республики Саха (Якутия) – Альберт Кузьмин. Результат победителя 180 мишеней из 200. С этим результатом он вошел в десятку сильнейших стрелков на этапе Кубка России.

Сборная команда Национальной федерации спортинга и стендовой стрельбы РС(Я) в составе Айаала Макарова (195), Евгения Иванова (171) и Артура Николаева (159) заняла третье место в командном зачете.

Источник: "Спорт Якутии"

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх