Два якутянина выиграли этап Кубка России по спортингу

В Нижнем Тагиле в стрелковом комплексе «Демидовский» завершился очередной VII этап Кубка России по спортинг-компакту, сообщает «Спорт Якутии».

Абсолютным победителем прошедшего турнира стал якутянин Айаал Макаров. Самый титулованный стрелок России, чемпион Европы и мира из Якутии выиграл Кубок России в категории «А» с результатом 195 мишеней из 200.

Среди стрелков категории «В» на высшую ступень пьедестала вновь поднялся спортсменов из Республики Саха (Якутия) – Альберт Кузьмин. Результат победителя 180 мишеней из 200. С этим результатом он вошел в десятку сильнейших стрелков на этапе Кубка России.

Сборная команда Национальной федерации спортинга и стендовой стрельбы РС(Я) в составе Айаала Макарова (195), Евгения Иванова (171) и Артура Николаева (159) заняла третье место в командном зачете.