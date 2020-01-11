Два якутянина стали чемпионами Кыргызстана

По итогам чемпионата мира будет сформирована сборная на чемпионат Азии и лицензионные турниры к Олимпиаде

Многократный чемпион Киргизии, чемпион Азии, международных турниров и участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Айаал ЛАЗАРЕВ вернулся на большой ковер после длительного перерыва.

9-10 января в Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула состоялся розыгрыш чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе. Всего были разыграны 10 комплектов медалей, за которые боролись 213 спортсменов со всей республики, сообщает «Спорт Якутии».

В весовой категории до 125 кг всего были заявлены 7 спортсменов. Чемпионом страны в очередной раз стал якутский легионер Айаал Лазарев. Он уже не первый год выступает за Кыргызстан на международной арене, но последний его старт датируется осенью 2017 года, где на чемпионате мира в Париже он получил серьезную травму. За два с половиной года Айаал перенес операцию, долго восстанавливался, но не забывал о тренировках.

На прошедшем чемпионате он уверенно выиграл все свои схватки, включая финал против Айбека КАСМАНБЕТОВА, который завершил за явным преимуществом – 10:0.

Примечательно, что именно по итогам данного чемпионата мира будет сформирована сборная Кыргызстана для участия в чемпионате Азии, а также лицензионных турнирах (Китае и Болгарии) к Олимпийским играм в Токио. Так что возвращение Айаала Лазарева в состав сборной команды состоялось вовремя и к месту.

Еще одним приятным событием прошедшего турнира стала победа его спарринг-партнера якутянина Андрея АРОНОВА. Наш борец также стал чемпионом Кыргызской Республики в весе до 97 кг. Личный тренер борцов — заслуженный тренер РФ Иван СИВЦЕВ.