Два якутянина сразятся на чемпионате Европы по вольной борьбе

Эдуард Григорьев в этом году пропустит старт

Уроженцы Якутии Владимир Егоров и Николай Охлопков попали в предварительный список участников чемпионата Европы, опубликованный Объединённым миром борьбы, сообщает ЯСИА.

Напомним, что Владимир Егоров выступает за Македонию. В прошлом году он становился чемпионом Европы в категории до 57 кг, а Николай Охлопков на международной арене представляет Румынию.

Оба борца заявлены в весовой категории до 61 кг, здесь в предварительный список попали 14 борцов из разных стран. Среди них и действующий чемпион Европы этого веса Арсен Арутюнян из Армении.

Бронзовый призёр Европы Эдуард Григорьев в этом году пропустит старт.

Чемпионат Европы примет Хорватия с 17 по 24 апреля.