31.03.2023
09:01
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Спорт
Два якутянина сразятся на чемпионате Европы по вольной борьбе
Эдуард Григорьев в этом году пропустит старт
Уроженцы Якутии Владимир Егоров и Николай Охлопков попали в предварительный список участников чемпионата Европы, опубликованный Объединённым миром борьбы, сообщает ЯСИА.
Напомним, что Владимир Егоров выступает за Македонию. В прошлом году он становился чемпионом Европы в категории до 57 кг, а Николай Охлопков на международной арене представляет Румынию.
Оба борца заявлены в весовой категории до 61 кг, здесь в предварительный список попали 14 борцов из разных стран. Среди них и действующий чемпион Европы этого веса Арсен Арутюнян из Армении.
Бронзовый призёр Европы Эдуард Григорьев в этом году пропустит старт.
Чемпионат Европы примет Хорватия с 17 по 24 апреля.
Фото: Дьулустаан Сергеев/ЯСИА
Источник: ЯСИА
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