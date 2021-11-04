Два якутских фильма вошли в шорт-лист международного кинофестиваля Arctic Open

Оргкомитет V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open обнародовал шорт-лист киносмотра. В конкурсе будут участвовать две якутских картины – «Ыт» и «Нуучча», вне конкурса будет показан фильм «Холодное золото».

Картину «Нуучча» называют одной из самых громких премьер 2021 года. Постановщик фильма Владимир Мункуев на «Кинотавре» получил приз за лучшую режиссуру. Члены жюри и зрители также смогут ознакомиться с новой работой создателя «Пугала» Дмитрия Давыдова – «Ыт», которая представляет «семь деревенских историй о добрых и злых соседях». Вне конкурса покажут «Холодное золото» режиссёра Петра Хики. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о борьбе с «бандой Павлова», которая в годы войны грабила прииски и якутские села, прикрываясь политическими лозунгами и призывая население Дальнего Востока перейти на сторону милитаристской Японии. Сценарий «саха-вестерна» создан с использованием рассекреченных материалов из архива УФСБ о Республике Саха (Якутия).

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что национальное якутское кино известно не только в России, но и за её пределами. «Якутское кино, пронизанное тысячелетней культурой народа саха, отличается безграничной любовью к нашей бескрайней родине. Искренние и самое главное, самобытные фильмы, со своим особым взглядом на вечные темы, удостаиваются наивысших наград не только в стране, но и за рубежом», – сказал Айсен Николаев.

«Якутское кино в Архангельской области мы показываем с 2017 года, когда прошёл первый киномарафон «Неделя якутского кино» в Научной областной библиотеке имени Добролюбова, – рассказывает директор кинофестиваля Тамара Статикова. – Сегодня присутствие работ якутских кинематографистов в конкурсной программе фестиваля стало доброй традицией. Поэтому архангельский зритель уже очень хорошо знает, что такое якутское кино и любит его».

По словам Тамары Статиковой, якутское кино близко архангелогородцам по менталитету и отношению к жизни. «Зрителю интересны человеческие истории, жизнь в северной глубинке, простые люди с сильным характером, которые преодолевают вызовы судьбы и суровой природы. И конечно, открытость, искренность, честность якутских кинематографистов, которые не раз приезжали к нам для того, чтобы представить свои работы лично. В этом году мы также ждем авторов лент в гости, кроме того, Сардана Саввина – первый продюсер, которая продвинула якутское кино за рубеж, приняла наше предложение стать членом жюри фестиваля», – отметила директор Arctic open.

На рассмотрение отборочного жюри пришли 1 562 работы из 98 стран мира. В конкурсную программу фестиваля включены 50 фильмов – 8 полнометражных и 12 короткометражных игровых картин, 22 документальные работы, а также 8 лент для детей и подростков. Основные страны-участники – Россия, Канада, Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, США.

Arctic open – проект Поморского культурного фонда «Берегиня», который проходит на площадках Архангельска и области с 2017 года. Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства региона и министерства культуры области, а также – Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова. В 2021 году Arctic open пройдет 9-12 декабря в Архангельске и 5 городах области. Фестиваль включает в себя большую образовательную программу, в которую входят интенсив для театральных актёров от заслуженного артиста РФ Василия Мищенко, серия мастер-классов по различным направлениям кинопроизводства и проката, а также – Третий Арктический питчинг документальных и научно-популярных фильмов. Кинематографисты смогут выиграть главный приз – 300 тысяч рублей – на реализацию своего проекта. Напомним, что победителем Второго Арктического питчинга стала команда из Санкт-Петербурга и Якутска, работавшая над фильмом «Мой личный дракон». Лента рассказывает о палеонтологах, ведущих раскопки в Якутии.