Два якутских фильма участвуют в кинофестивале «Золотой ворон»

Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любовь Борисовой и «Белый ангел тундры» режиссёра Александра Лукина принимают участие в конкурсной программе — полнометражные фильмы кинофестиваля «Золотой ворон». Фильмом Открытия фестиваля стала драма Рината Махмудова «На выдохе». Всего в международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 12 работ. Председателем жюри стал российский актер, режиссер и продюсер Василий Мищенко. Впервые на фестивале будет работать жюри конкурса короткометражных картин, которым предстоит оценить 15 документальных и 15 игровых проектов. Возглавляет жюри президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов. Источник: по информации «Сахафильм»

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