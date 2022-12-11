11.12.2022
10:33
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Культура

Два якутских фильма участвуют в кинофестивале «Золотой ворон»

Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любовь Борисовой и «Белый ангел тундры» режиссёра Александра Лукина принимают участие в конкурсной программе — полнометражные фильмы кинофестиваля «Золотой ворон».

Фильмом Открытия фестиваля стала драма Рината Махмудова «На выдохе». Всего в международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 12 работ. Председателем жюри стал российский актер, режиссер и продюсер Василий Мищенко.

Впервые на фестивале будет работать жюри конкурса короткометражных картин, которым предстоит оценить 15 документальных и 15 игровых проектов. Возглавляет жюри президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

Источник: по информации «Сахафильм»

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