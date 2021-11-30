Два якутских чемпиона оказались талантливыми актерами

Чемпионы мира Павел Черноградский @pavel_victory и Дьулустан Ноговицын @nogovitsynjulus снялись в видеоролике, показывающем основные правила мас-рестлинга. Нужно отдать должное актерским способностям спортсменов, их умению свободно и естественно держаться перед камерой. Даже обученному драматическому искусству не всегда удается так блестяще исполнить свою роль.

Мас-рестлинг — якутский национальный вид спорта, особая философия духовного и физического воспитания гармоничной личности. Сегодня он признан в российском и международном сообществе. В Международную Федерацию входят 49 стран! Название этому виду спорта придумал легенда якутского спорта, олимпийский чемпион Роман Дмитриев. Первые правила были разработаны еще в 1945 году, с тех пор неоднократно изменялись.

Видео доступны на канале в Ютуб @modun.manchaary