15.04.2023
17:26
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Спорт

Два якутских борца вышли в полуфиналы

Два якутских борца вышли в полуфиналы первенства России по вольной борьбе в Якутске

В весовой категории до 61 кг воспитанник Сунтарской школы борьбы Юлиан Григорьев одержал свою третью победу на турнире. В 1/4 финала якутянин одолел со счетом 3:2 представителя Карачаево-Черкессии.

В весе до 70 кг Владимир Бояновский продолжает радовать поклонников борьбы Якутии. В четвертьфинале якутянин выиграл у одного из главных претендентов на золото чеченского борца Эльтемирова, сообщает тгк «Спорт Якутии»

Источник: тгк Спорт Якутии

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