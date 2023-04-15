Два якутских борца вышли в полуфиналы первенства России по вольной борьбе в Якутске

В весовой категории до 61 кг воспитанник Сунтарской школы борьбы Юлиан Григорьев одержал свою третью победу на турнире. В 1/4 финала якутянин одолел со счетом 3:2 представителя Карачаево-Черкессии.

В весе до 70 кг Владимир Бояновский продолжает радовать поклонников борьбы Якутии. В четвертьфинале якутянин выиграл у одного из главных претендентов на золото чеченского борца Эльтемирова, сообщает тгк «Спорт Якутии»