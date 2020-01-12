Два якутнина стали призерами международного турнира в Стамбуле

Три якутских борца Петр КОНСТАНТИНОВ (57 кг), Арыйаан ТЮТРИН (61 кг) и Виктор РАССАДИН (70 кг) представили сборную команду России на традиционном международном турнире «Яшар Догу» в турецком Стамбуле.

Двое из них Константинов и Рассадин пробились в призовую тройку, но выступление наших вольников оставило двоякое впечатление. Согласитесь, болельщики ждали от капитана якутской команды более результативной борьбы в схватке первого круга против чемпиона Европы Ильяса БЕКБУЛАТОВА, который, кстати, впервые защищал цвета сборной Узбекистана. На деле же вышло весьма печально – дагестанский легионер за минуту положил на лопатки Рассадина… Бекбулатов легко пробился в финал и даже стал чемпионом, что дало возможность Рассадину побороться за бронзовую медаль. Виктор эту возможность использовал сполна. В утешительной программе вначале он нанес крупное поражение победителю первенства Европы до 23 лет украинцу Алексею БОРУТА, а затем в схватке за третье место чисто технически разобрался с казахом Ильясом ЖУМАЙ (10:0).

Еще одну бронзовую медаль принес Петр Константинов. Один из потенциальных лидеров якутской сборной в наилегчайшей весовой категории провел на турнире четыре схватки. В первом круге он победил болгарина Микая НАИМА со счетом 9:2, а во второй схватке выиграл у члена сборной Таджикистана Хикматулло ВОХИДОВА (4:2). Однако в полуфинале Константинов с минимальным преимуществом уступил Гуломжону АБДУЛЛАЕВУ из Узбекистана (1:2). На следующий день в схватке за третье место Петр Константинов показал себя во всей красе, выиграв у хозяина ковра Али КАРАБОГУ со счетом 11:1. Соотношение баллов в проведенных схватках – 25:7.

Другое дело Арыйаан Тютрин. Он боролся в весовой категории до 61 кг и успел провести всего одну схватку на турнире – в первом круге Арыйаан уступил турецкому борцу Реджепу АКТАШ со счетом 3:8. При этом якутскому борцу за весь поединок не удалось провести ни одного результативного действия, за исключением двух баллов на контратаке на исходе первого периода. Тютрин попытался активизироваться лишь в самой концовке, но было уже поздно.

Здесь уместно напомнить, что два наших лидера выступали на турнире в Турции категориями выше – Тютрин в 61 кг, Рассадин в 70 кг. Так что нам остается надеяться, что неудачный опыт Стамбула, послужит положительным примером на предстоящем Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске.

Победители и призеры международного турнира «Яшар Догу». г. Стамбул, Турция. 10-12.01:

57 кг: 1. Георгий Вангелов (Болгария), 2. Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан), 3. Петр Константинов (Россия), 3. Афган Хашалов (Азербайджан)

65 кг: 1. Али Рахимзадэ (Азербайджан), 2. Эдеми Болквадзе (Грузия), 3. Керим Ходжаков (Туркменистан), 3. Туран Байрамов (Азербайджан)

70 кг: 1. Ильяс Бекбулатов (Узбекистан), 2. Хайдар Явуз (Турция), 3. Виктор Рассадин (Россия), 3. Агахусейн Мустафаев (Азербайджан)

86 кг: 1. Селим Яшар (Турция), 2. Ахмед Магамаев (Болгария), 3. Сандро Аминашвили (Грузия), 3. Осман Нурмагомедов (Азербайджан)

97 кг: 1. Альберт Саритов (Румыния), 2. Гиви Мачарашвили (Грузия), 3. Зурико Урташвили (Грузия), 3. Магомед Ибрагимов (Узбекистан)