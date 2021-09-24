24.09.2021
14:27
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Происшествия
Два вора в Якутске сделали сладкое комбо
В дежурную часть отдела полиции №2 г. Якутска обратилась 49-летняя продавщица магазина с сообщением о том, что неизвестный похитил с прилавка ее мобильный телефон, а также товар с витрины.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в тот же день сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы по горячим следам установили и задержали подозреваемого в хищении телефона вместе с подельником.
Выяснилось, что 46-летний мужчина, воспользовавшись тем, что продавец отошла от прилавка, обслуживая покупателя, забрал принадлежащий ей мобильный телефон и скрылся с места происшествия. В это время его подельник похитил конфеты с витрины.
Похищенный мобильный телефон изъят. По данному факту проводится процессуальная проверка.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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