Два виртуоза-баяниста на одной сцене

Национальный Театр Танца им. С.А. Зверева — Кыыл Уола открыл свой 42 театральный сезон концертом своих баянистов-виртуозов, лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов

Владимира БОЯРСКОГО и лауреата республиканских конкурсов Виктора ВИНОКУРОВА — ДАБАЙААНА с участием оркестра национальных инструментов НТТ РС(Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола (главный дирижер — заслуженный деятель искусств РС(Я) Николай ПЕТРОВ) «Два баяна», прошедшего 25 сентября на сцене Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.

Зрители в этот вечер насладились шикарной музыкальной программой в исполнении молодых виртуозов, среди которых были номера — Владимир КСЕНОФОНТОВ «Дьөһөгөй» (увертюра-той), Владимир НАУМОВ — Радомир БОРИСОВ — «Якутский наигрыш», Richard GALLIANO «Tango pour Claude», Астор ПЬЯЦОЛЛА «Забвение», Вячеслав ЧЕРНИКОВ «Пьеса в стиле «Кантри», Юбер ЖИРО «Под небом Парижа» и многие другие.

После концерта Виктор ВИНОКУРОВ — Дабайаан поделился впечатлениями о своём мероприятии:

— Я считаю, что прошёл очень хороший концерт. Выражаю благодарность зрителям за такие тёплые аплодисменты. Поэтому с каждым номером хотелось выйти выступить ещё и ещё. Зрители, слушатели очень радужно встречали и, конечно же, чувствовалась их поддержка.

А мы с Владимиром, надеюсь подарили им хороший заряд и приятные впечатления, настоящую живую музыку. Нам высказали много положительных отзывов после концерта, это очень радует, что хочется выступать и дальше. К сожалению, сейчас очень мало концертов проходят со сложившейся обстановкой в связи с пандемией. Надеюсь, все скоро наладится, и мы покажем ещё много отличных концертов для наших любимых слушателей!