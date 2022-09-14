Два театра получат средства в рамках нацпроекта «Культура»

В рамках национального проекта «Культура» два якутских театра получат более 178,5 млн рублей

Два театра Якутии получат 178,5 млн рублей на реконструкцию и капитальный ремонт. Средства будут выделены в рамках национального проекта «Культура» в 2023 и 2024 гг.

Как сообщил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, капитальный ремонт состоится с республиканском Театре кукол г. Нерюнгри и в Алданском театре юного зрителя.

— Примечательно, что финансирование на глобальную реконструкцию получат театры, чья работа сосредоточена на детской аудитории. Это важно, создавать современные пространства для развития творческого кругозора, фантазии и образования наших детей. Отбор детских театров происходил на конкурсной основе Министерством культуры России. По результатам нерюнгринский Театр кукол Республики Саха (Якутия) в 2023 году получит 47,1 млн рублей. В 2024 году Алданский театр юного зрителя получит 131,4 млн рублей. Оба театра ждет капитальный ремонт, — рассказал Юрий Куприянов.

Подписание соглашения между правительством РС(Я) и министерством культуры РФ о предоставлении субсидии бюджету Республики Саха (Якутия) ожидается до конца текущего года.